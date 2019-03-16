Собчак озвучила причины расставания с Виторганом

Собчак и Виторган расстались без конфликтов / Фото: kp.ru

Известная российская телеведущая и экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак рассказала о причинах расставания с мужем и отцом ее единственного сына Максимом Виторганом.

В эфире программы Секрет на миллион на телеканале НТВ знаменитость заявила, что взаимные претензии с мужем они накапливали довольно давно, а затем приняли решение прекратить отношения.

"Что-то не сделал, не проводил, не купил цветов. Ты что-то не так — в бигудях пришла или огрызнулась. Это начинает накапливаться и съедать что-то очень важное", - сказала он.

По словам Собчак, расставание было совместным решением и ответственностью. При этом, по ее утверждению, пара приняла решение не делить ребенка и имущество. Сына Платона Собчак и Виторган договорились растить, как любящие родители.

Как ранее сообщалось, Собчак и Виторган сделали совместное заявление о том, что они были верны друг-другу, пока жили вместе.

Напомним, появилась информация, что у Ксении Собчак роман с режиссером Константином Богомоловым. В январе 2019-го СМИ писали, что Максим Виторган избил возможного любовника жены.