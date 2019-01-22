Муж Ксении Собчак Виторган подрался с ее предполагаемым любовником

Виторган разбил лицо режиссеру в одном из кафе Москвы / Фото: kp.ru

Муж Ксении Собчак, известный российский актер Максим Виторган избил театрального режиссера Константина Богомолова.

Виторган на почве ревности и слухов об измене супруги решил разобраться в ситуации, и пришел в кафе, расположенное на Китай-городе в центре Москвы, в котором находился режиссер, передает "СтарХит".

По сообщению очевидцев, мужчины вместе вышли на улицу, спустя время Богомолов вернулся в заведение один с разбитым лицом, и направился в туалет, чтобы смыть кровь. От "скорой" и медпомощи режиссер отказался.

Пока что ни Виторган, ни Богомолов, ни сама Собчак никак не прокомментировали ситуацию.

Ранее Ксения Собчак назвала свою поездку в Киев "адом".