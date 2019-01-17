"Все е*нулись на теме Украины": Собчак назвала свою поездку в Киев "адом"

Ксения Собчак / ТАСС

Российская журналистка и экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак, приехав в Киев, возмутилась повышенным вниманием к ее визиту в Украину.

По словам Собчак, она приехала к подруге. "Выставила сториз (в Instagram). Журналисты обрывают телефон. То есть представить себе, что в Киев можно просто любить ездить и иметь тут друзей без политического контекста невозможно, да?) Ад какой-то", - написала Собчак в своем Telegram-канале "Кровавая барыня".

Журналистка отметила, что, по ее мнению, в Киеве "все е*нулись, конечно, на теме Украины", добавив, что встретили ее гостеприимно, а в ее поездке нет "никакой политики".

скриншот / Telegram-канал Ксении Собчак "Кровавая барыня"

По словам журналистки, большинство ее знакомых убеждены в победе Петра Порошенко на предстоящих в марте президентских выборах, "потому что "у него все бабки".

Ранее сообщалось, что Ксения Собчак приехала в Киев и неправильно написала название столицы Украины. Она опубликовала в Instagram Stories видео с Европейской площади с подписью "Ну привет, kіев!)))".