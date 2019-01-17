Собчак приехала в Киев и опозорилась

Ксения Собчак / ТАСС

Российская журналистка и экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак приехала в Киев и неправильно написала название столицы Украины.

Собчак опубликовала в Instagram Stories видео с Европейской площади с подписью "Ну привет, kіев!)))".

Стоит отметить, что по-украински название столицы страны пишется "Київ", а по-русски - "Киев". По поводу написания названия города латиницей ведутся споры - Kiev или Kyiv.

скриншот / instagram.com/xenia_sobchak

Это на каком языке?

Превед сапчаг

Шо? Га? Стіки раз їздила. Не знає як пишеться Київ. Kyiv not Kiev, дуронько?

- комментируют ошибку пользователи Сети.

Накануне Собчак опубликовала в Instagram фото в желто-голубом купальнике, напоминающем флаг Украины. Украинские интернет-пользователи начали благодарить Собчак за поддержку, а российские подписчики назвали ее "предательницей".