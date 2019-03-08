Раскрыты интересные подробности из личной жизни Ксении Собчак

Ксения Собчак и Максим Виторган утверждают, что довольно давно не живут вместе / Instagram

Бывший кандидат в президенты РФ, телеведущая Ксения Собчак и ее муж — российский актер, режиссер-постановщик Максим Виторган сообщили, что уже довольно давно живут отдельно.

У каждого теперь своя жизнь, говорится в сообщении, опубликованном в Instagram ведущей от имени супругов.

В сообщении отмечается, что Собчак и Виторган были верны друг-другу, пока жили вместе.

"Мы вынуждены прокомментировать публично наши отношения, дабы прекратить все спекуляции на эту тему… Мы не делим имущество и тем более ребенка, которого продолжаем растить, как любящие его родители…", — говорится в посте.

Напомним, в феврале 2013 года стало известно, что Ксения Собчак вышла замуж за Максима Виторгана, у супругов есть общий сын Платон, он родился в 2016-м.

Позже появилась информация, что у Ксении Собчак роман с режиссером Константином Богомоловым. В январе 2019-го СМИ писали, что Максим Виторган избил возможного любовника жены.