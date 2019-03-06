"Где-то тихо плачет Виторган": Ксения Собчак засветилась в аэропорту с предполагаемым любовником

Ведущая подогревает слухи о разводе с мужем Максимом Виторганом.
Известная российская телеведущая Ксения Собчак засветилась вместе с вероятным любовником Константином Богомоловым, которого 21 января избил муж ведущей Максим Виторган, в аэропорту Праги, Чехия.
Пара совершала покупки в Duty Free, когда их удалось снять на камеру, пишет Super.ru.
По информации издания, ни у Ксении, ни у Константина не было официально запланированных мероприятий и встреч в Европе в этот период, что только подогревает слухи о разрыве Собчак с мужем.
Бизнес-классом "Аэрофлота" пара вместе отправилась из Чехии в Санкт-Петербург.
Экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак @xenia_sobchak недавно бежала (ненадолго) в Прагу с любовником, подальше от своего электората, поклонников телепроекта "Дом-2" и ревнивого мужа с неплохим ударом с левой. ⠀ В распоряжении Super оказались кадры возвращения Ксении с Константином Богомоловым из совместной поездки в Чехию. ⠀ К слову, по возвращении в "Пулково" Собчак не отрывала глаз от своего телефона: то ли из-за многочисленных взглядов узнавших телеведущую, то ли из-за наплыва сообщений (главное, чтобы не от мужа).#собчак #виторган #скандал ⠀ Как думаете, кто подходит Ксении больше: Виторган или Богомолов?
Подписчики Instagram портала резко отреагировали на новость, грубо обозвав ведущую.
"Бл*дскую натуру Собчак ничем не выведешь", "Все, больше не скрывают?", "Она теперь самка Богомола. Пофиг с кем она", "Ксюше больше подходит быть шл*хой, с не постоянными половыми партнерами. На время выборов она затихла, показывая свою "высокоморальность", а после выборов опять все ее нутро полезло наружу", "Сейчас где-то тихо плачет один Витроган", - писали юзеры.
Ранее Анастасия Волочкова рассказала о пагубной зависимости Собчак.