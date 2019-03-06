"Где-то тихо плачет Виторган": Ксения Собчак засветилась в аэропорту с предполагаемым любовником

Ксения Собчак засветилась в аэропорту с предполагаемым любовником / https://www.instagram.com/xenia_sobchak/

Известная российская телеведущая Ксения Собчак засветилась вместе с вероятным любовником Константином Богомоловым, которого 21 января избил муж ведущей Максим Виторган, в аэропорту Праги, Чехия.

Пара совершала покупки в Duty Free, когда их удалось снять на камеру, пишет Super.ru.

По информации издания, ни у Ксении, ни у Константина не было официально запланированных мероприятий и встреч в Европе в этот период, что только подогревает слухи о разрыве Собчак с мужем.

Бизнес-классом "Аэрофлота" пара вместе отправилась из Чехии в Санкт-Петербург.

Подписчики Instagram портала резко отреагировали на новость, грубо обозвав ведущую.

"Бл*дскую натуру Собчак ничем не выведешь", "Все, больше не скрывают?", "Она теперь самка Богомола. Пофиг с кем она", "Ксюше больше подходит быть шл*хой, с не постоянными половыми партнерами. На время выборов она затихла, показывая свою "высокоморальность", а после выборов опять все ее нутро полезло наружу", "Сейчас где-то тихо плачет один Витроган", - писали юзеры.

Ранее Анастасия Волочкова рассказала о пагубной зависимости Собчак.