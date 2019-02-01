Ксения Собчак впервые показала лицо сына

Ксения Собчак на видео показал сына / https://www.instagram.com/xenia_sobchak/

Бывший кандидат в президенты Российской Федерации, телеведущая Ксения Собчак впервые полностью показала лицо сына Платона, которому в ноябре 2018 года исполнилось 2 года.

На своей странице в Instagram в Insta Stories ведущая показала своего первенца, который увлеченно инспектирует коробочки на туалетном столике мамы, и интересуется их содержанием.

"Я посмотрю сейчас штучки. Эту штучку надо закрыть. А это мама что делает?", - спрашивал Платон.

Малыш одет в серую водолазку, колготы в белую полоску и синие ботиночки. Обычно Собчак показывает его со спины или в профиль, но в этот раз подписчикам удалось отчетливо разглядеть черты лица мальчика.

Сын Собчак Платон / https://www.instagram.com/xenia_sobchak/

Напомним, Собчак родила сына супругу актеру Максиму Виторгану 18 ноября 2016 года.

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