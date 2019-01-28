"Намордник еще нужен": Ксения Собчак удивила сеть фото в ошейнике на цепи

Собчак посадили на цепь ради фото / https://www.instagram.com/xenia_sobchak/?hl=ru

Бывший кандидат в президенты Российской Федерации, телеведущая Ксения Собчак озадачила поклонников странным фото.

На своей странице в Instagram ведущая выложила снимок, на котором она позирует в элегантном платье в пайетки с ярким макияжем и необычным аксессуаром – ошейником, от которого тянется толстая длинная цепь.

"На цепи. Кусаюсь", - подписала снимок ведущая.

Подписчики стали глумиться над фото, и посоветовали ведущей надеть еще и намордник.

"Вот и сидела бы на цепи. Разгульная мамашка… А это только начало...", "Фото классное. Мне напомнило БДСМ!", "На садо-мазо лошадка подсаживается?", "Под домашним арестом?", "Намордник еще нужен", - отреагировали на фото юзеры.

Ксения Собчак показала себя на цепи / https://www.instagram.com/xenia_sobchak/

Ранее избитого любовника Собчак уличили в обмане.