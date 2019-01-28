"Хотел развалить семью с ребенком!": избитого любовника Собчак уличили в обмане

Фанаты обвинили Богомолова в обмане / "РИА Новости"

Театрального режиссера Константина Богомолова, которого 21 января избил муж известной телеведущей Ксенией Собчак Максим Виторган, обвиняют в обмане.

После потасовки предполагаемый любовник Собчак заявил, что Виторган сломал ему в двух местах нос и сместил кости черепа. Однако, на спектакле спустя 6 дней Богомолов выглядел здоровым и без следов травмы. Видео режиссер поделился на своей странице в Instagram.

Подписчики Богомолова стали сомневаться – а была ли драка, и не является вся история с якобы любовным треугольником "Собчак-Боголомов-Виторган" продуманным пиаром.

"Извиняюсь, а где сломанный нос?", "Подлый симулянт! Только и хотел, что развалить семью с ребенком, как не стыдно. Где же сломанный нос? А?", "Если бы у вас перелом носа действительно был, да еще со смещением, у вас недели 3 были бы такие синяки под глазами (синдром очков)... Это все на кого рассчитано?", "А морда на удивление не побита! Разводка все это! Занавес! Говорите уже, зачем все это было придумано!", - писали возмущенные юзеры.

Ранее Максим Виторган отреагировал на роман Собчак и Богомолова.