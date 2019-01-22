Вероятный любовник Собчак рассказал о своем разбитом носе

Константин Богомолов / "РИА Новости"

Известный российский театральный и кино Константин Богомолов, которую СМИ приписывают роман с телеведущей/светской львицей Ксенией Собчак, рассказал о травме своего носа.

"Дорогие и неравнодушные друзья! Прекрасный врач (спасибо Ире Апексимовой) собрал мой переломанный в двух местах нос и привёл смещённые кости черепа в более-менее приличное состояние, в связи с чем внутричерепное нормализовано", — написал он на своей странице в социальной сети Instagram.

Ранее появилась информация о драке Богомолова и актёра Максима Виторгана у ресторана в центре Москвы.

Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что Максим Виторган накинулся с кулаками на Богомолова в одном из московских ресторанов.