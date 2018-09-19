"Почему у нее всегда рот открыт?": Ксению Собчак разнесли из-за нового фото

Ксения Собчак покрасовлась в платье / instagram.com/xenia_sobchak

Бывший кандидат в президенты Российской Федерации, телеведущая Ксения Собчак поделилась снимком с вечеринки в честь 10-летия журнала Tatler Russia.

На странице политика в Instagram появилось фото, на котором Собчак позирует в платье и сумочке от модельера Ульяны Сергеенко.

Подписчики по-разному отреагировали на снимок: одни расхвалили элегантный образ Собчак, другие же стали критиковать ее внешний вид.

"Почему у нее всегда рот открыт?", "Изумительное платье, такой красивый цвет", "Это не открытая улыбка! А неправильно выкроенные губы после операции!", "Мне больше нравятся фото, где вы в жопу пьяная валяетесь с задранной юбкой и пускаете пузыри", "Очень романтично смотрится", - писали юзеры.

Ранее Ксения Собчак нарвалась на жесткую критику из-за фото в платье.