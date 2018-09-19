"Почему у нее всегда рот открыт?": Ксению Собчак разнесли из-за нового фото

Ведущая позировала в платье от Ульяны Сергеенко.
Бывший кандидат в президенты Российской Федерации, телеведущая Ксения Собчак поделилась снимком с вечеринки в честь 10-летия журнала Tatler Russia.
На странице политика в Instagram появилось фото, на котором Собчак позирует в платье и сумочке от модельера Ульяны Сергеенко.
Подписчики по-разному отреагировали на снимок: одни расхвалили элегантный образ Собчак, другие же стали критиковать ее внешний вид.
"Почему у нее всегда рот открыт?", "Изумительное платье, такой красивый цвет", "Это не открытая улыбка! А неправильно выкроенные губы после операции!", "Мне больше нравятся фото, где вы в жопу пьяная валяетесь с задранной юбкой и пускаете пузыри", "Очень романтично смотрится", - писали юзеры.
В светском террариуме буйных и смелых почти нет.Они не живут в этой среде где всё всегда стерильно,глянцево и очень скучно. Поэтому @ksenia_tatler , мое восхищение! Это было гениально! товарищам Богомолову,Друяну и Соловьевой имею сказать: "Любите сарказм? Любите и в лес в разных пакетах кататься!" ??? wearing @ulyana_sergeenko_moscow dress and bag
Ранее Ксения Собчак нарвалась на жесткую критику из-за фото в платье.