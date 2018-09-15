"Пузатая, бессисечная тетя-лошадь": Ксения Собчак нарвалась на жесткую критику из-за фото в платье

Ксения Собчак получила порцию критики из-за нового фото / instagram.com/xenia_sobchak

Бывший кандидат в президенты Российской Федерации, телеведущая Ксения Собчак поделилась снимком с отдыха, который вызвал ажиотаж среди подписчиков.

На странице политика в Instagram появилось фото, на котором Собчак запечатлена стоя на фоне воды в нежно-розовом платье-халате, склоняясь на руку.

Подписчики Собчак принялись жестко критиковать ее наряд и внешность.

"Пузо выпирает, халат так себе! Какая-то дешевая во всем", "Пузатая, бессисечная тетя-лошадь", "Лошадь спрятала морду", "Ксюха, верни штору в актовый зал", "Опять халат", - критиковали юзеры.

Ранее стала известна причина отмены поездки Собчак в Украину.