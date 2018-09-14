Стала известна причина отмены поездки Собчак в Украину

Ксения Собчак / ТАСС

Экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак не приедет в Украину для участия в ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES).

По словам главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, причиной послужила болезнь Собчак.

"Ксения не приедет. Говорят, что приболела. Но общественности расслабляться пока еще не стоит", — написал Чубаров в Facebook.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Собчак планировала посетить Киев для участия в традиционной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES).

Ранее сообщалось о том, что Собчак пополнила базу "Чистилище" проекта "Миротворец".

Как известно, во время избирательной кампании в РФ Собчак утверждала, что обратилась в посольство Украины за разрешением посетить Крым как кандидат в президенты РФ. Позже министр иностранных дел Павел Климкин сказал, что просить у украинского ведомства разрешение на въезд на полуостров для ведения нелегитимной агитации в нелегитимных выборах — это "политическая шизофрения".