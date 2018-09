Положив на "Миротворец". Ксения Собчак приедет в Киев и выступит с Вакарчуком

Ксения Собчак с супругом Максимом Виторганом / "Комсомольская правда"

Ксения Собчак, известная российская журналистка, общественный деятель и экс-кандидат в президенты России, намеревается посетить столицу Украины в ближайший уик-энд (13-15 сентября) – ради того, чтобы участвовать в традиционной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES).

Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте YES. Согласно обнародованным данным, Собчак выступит в субботу, 15 сентября, в рамках панели The Next Generation of Everything, где будут обсуждаться вопросы в сфере экономики, политики и безопасности Восточной Европы и Евразии.

Кроме того, на мероприятии ожидается выступление главы Кабмина Владимира Гройсмана. Чиновник расскажет о вызовах, стоящих перед реформами и экономическим развитием Украины.

Также в YES примут участие рок-звезда и общественный деятель Святослав Вакарчук, спецпредставитель Госдепа США по проблемам Украины Курт Волкер, глава украинского МИД Украины Павел Климкин, президент Польши в 1995-2005 гг, а ныне глава Наблюдательного Совета YES Александр Квасневский и многие другие известные личности.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Собчак пополнила базу "Чистилище" проекта "Миротворец".