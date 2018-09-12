Климкин собрался проводить в МИДе гендерный аудит

Вывеска на здании МИД / ZN.UA

Украинское Министерство иностранных дел присоединилось к движению за гендерное равенство и в ближайшее время проведет гендерный аудит среди сотрудников.

С таким заявлением в среду, 12 сентября, на пресс-конференции выступил глава внешнеполитического ведомства Павел Климкин. "Это результат того, как мы видим это в дипломатической службе, и той ситуации, которая у нас есть. В условиях российской агрессии мы должны использовать всю сплочённость общества, нам нужен каждый. Если же нам нужен каждый, то мы должны помочь раскрыться", — цитирует министра новостное агентство "Интерфакс-Украина".

Читайте такжеКлимкин назвал шокирующее число выезжающих из страны украинцевКлимкин отметил, что гендерный аудит в украинском МИД начнется с 2019-го.

"Несколько лет назад невозможно было представить в МИД, чтобы женщина поехала в командировку в другое государство, родила за границей, не усложняя при этом работу диппредставительства", — подытожил он.

Напомним, ранее Климкин заявлял о том, что пришел в состояние шок от знаний украинских школьников по математике.