Климкин рассказал о размещении баз НАТО в Украине

НАТО / УНИАН

Перед вступлением Украины в НАТО и ЕС конституция страны будет меняться и вопрос о размещении баз Альянса будет в ней прописан.

Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин в эфире телеканала ICTV, отвечая на вопрос о поправках в Конституцию касательно Черноморского флота в Крыму, которые накануне внес в парламент президент Петр Порошенко.

Климкина спросили, заменят ли российские базы в аннексированном Крыму - базы НАТО.

"Это очень классный вопрос. Та формулировка, которую вы видите, предложенная президентом, она касается только одной базы, и там четко это прописано", - сказал Климкин, не уточнив, когда именно Украина вступит в Альянс.

Накануне Петр Порошенко внес в парламент законопроект с поправками в Конституцию. Они закрепляют курс страны на вступление в Евросоюз и НАТО и запрещают базирование Черноморского флота России в Крыму.