Обнародован законопроект Порошенко о необратимости европейского курса Украины

Петр Порошенко / GettyImages

На сайте парламента опубликован текст законопроекта №9037 о внесении изменений в Конституцию Украины относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства страны в ЕС и НАТО.

Предполагается, что президент Украины станет гарантом реализации стратегического курса государства на членство государства в ЕС и НАТО, а Кабмин должен будет ее обеспечить.

В преамбуле конституционными изменениями предлагается закрепить, что Верховная Рада подтверждает "европейскую идентичность украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса Украины".

Накануне Петр Порошенко внес в парламент законопроект с поправками в Конституцию. Они закрепляют курс страны на вступление в Евросоюз и НАТО и запрещают базирование Черноморского флота России в Крыму.