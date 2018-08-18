Климкин считает уровень знаний украинских школьников крайне низким / УНИАН

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин раскритиковал украинских школьников за результаты экзамена по математике.

"В период отпусков, который еще не закончился, и накануне учебного года, который еще не начался, несколько незамеченной, по-моему, осталась новость о нынешних позорных результатах ЗНО по математике. Как вы можете догадаться, для меня эта тема особенно болезненна. Откровенно говоря, хочется бить тревогу. Это же тотальная катастрофа! 48% абитуриентов не смогли решить задачу уровня восьмого класса. Каждый второй из сегодняшних выпускников не ориентируется в элементарных математических правилах!" - возмутился дипломат в Facebook.

Климкин добавил, что подобные результаты могут привести отечественную систему образования к тому, что страна "окажется нигде".

"Сворачивая с этого пути, мы сознательно обрекаем себя на периферию жизни. И это касается не только близкой мне математики. Английский, история, география и, что поражает, украинский… Вдумайтесь?! Вас это не шокирует?" - добавил он.

/ Фото: Facebook/Павел Климкин

Напомним, с задачей для 8 класса справилась только половина выпускников, сдававших ВНО по математике. Об этом сообщили в Украинском центре оценивания качества образования.