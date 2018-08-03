Вступительная кампания 2018: специальности с самым высоким проходным баллом

На многие специальности требуется 185+ баллов, а на две - 193+

Стали известны специальности с самым высоким проходным баллом; это оказались стоматология и международное право.

Чтобы иметь возможность поступить на эти специальности, результат абитуриента на внешнем независимом оценивании должен быть близок к идеальному - более 193 баллов, сообщается на официальном сайте Министерства образования и науки Украины.

Кроме этих двух специальностей, в список самых требовательных по баллам попали:

международные отношения

международные экономические отношения

журналистика

политология

менеджмент социокультурной деятельности

история

археология.

Туда же угодил целый ряд специализаций филологии - в основном, конечно, узких специализаций: китайский, шведский, японский и другие языки. На указанные специальности для поступления нужно было набрать более 185 баллов.

"В прошлом году наибольший проходной балл был на стоматологию – почти 197. В лидерах также был ряд международных специальностей, фармация, политология, отдельные специализации филологии. В этом году мы видим определенные изменения, но они незначительны – в лидерах по большей части остаются те же специальности", – отметил генеральный директор директората высшего образования и образования взрослых Минобразования Олег Шаров.Читайте также"Барашки в бумажках". В Украине сотрудников трех вузов "спалили" на взятках от абитуриентов

При этом он подчеркнул, что в текущем году в топ-специальности попала журналистика, на которую был отменен творческий конкурс. То есть поступление проходило по сертификатам внешнего независимого оценивания, что обеспечило прирост конкурсного балла по этой специальности.

Напомним, в Украине стартовала вступительная кампания 2018 года; абитуриенты подают документы в высшие учебные заведения. Подробнее обо всем, что касается вступительной кампании-2018 вы можете прочитать здесь.