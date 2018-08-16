В Украине с задачей по математике для 8 класса не справился каждый второй выпускник

ВНО-2018

С задачей для 8 класса справилась только половина выпускников, сдававших ВНО по математике.

Об этом сообщил директор Украинского центра оценивания качества образования Вадим Карандий, передает "Укринформ".

"По математике динамика результатов неутешительная. Например, задача по теме, которая в школе изучается в 7-8 классе. Это действия с дробями, где нужно было фактически сократить на 2 числитель и знаменатель и получить результат. Задание не сложное, но, к сожалению, только 52 процента смогли справиться с задачей, с которой должны были работать в 8 классе", - сказал Карандий.

По его словам, проблемы есть и с физикой - с задачей, где нужно было просто вычесть одну скорость из другой, не справилась треть подростков (из 21 тыс. сдававших ВНО).

Напомним, с 1 сентября 2018 года в отдельных украинских школах перестанут преподавать физику, биологию и химию, заменив их одним курсом под названием "Естественные науки".