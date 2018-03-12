С 1 сентября в части украинских школ упразднят физику, биологию и химию

С 1 сентября 2018 года в отдельных украинских школах перестанут преподавать физику, биологию и химию, заменив их одним курсом под названием "Естественные науки", предполагающимознакомительное изучение предметов школьной программы.

"Экспериментальные программы разработаны для классов общественно-гуманитарного, спортивного и художественно-эстетического направления. Поэтому курс может преподаваться только для учеников, которые не планируют сдавать ВНО по естественным предметам", - сказано в сообщении на сайте Министерства образования и науки Украины.

В Минобразования отмечают, что преподавать науки смогут учителя естественных предметов без обязательного прохождения курсов повышения квалификации. Отказаться в старших классах от физики, химии, биологии и географии смогут школьники, которые не хотят связывать с данными науками свою будущую профессию, поэтому в рамках интегрированного курса будут получать ознакомительные знания.

В будущем же отказаться от изучения естественно-научных предметов планируют во всех школах, кроме специализированных. Об этом в прошлом году говорила министр образования Украины Лилия Гриневич, добавив, что подобным образом изменят программы для старших классов (после 9-го) в школах и классах гуманитарного направления.

"Это возможно в профильной старшей школе, когда дети выбирают гуманитарный профиль и когда им не хватает времени на углубленное изучение интересующих их предметов. Это значит, что часть предметов нужно каким-то способом объединить, чтобы они все-таки имели общее представление про картину мира, про естественные предметы", - говорила Гриневич.

Напомним, ранее министр образования Лилия Гриневич заявляла, что объединение нескольких наук в одну учебную программу основано на международном опыте.