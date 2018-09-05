Вакарчук назвал единственный способ остановить войну на Донбассе

Святослав Вакарчук / "Телеграф"

Единственным способом остановить войну на востоке Украины сегодня является "признать свой проигрыш, а значит, потерять часть Независимости", заявил украинский певец, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук.

"Мы не можем остановить войну сегодня, но мы можем создать условия, при которых продолжать войну против нас будет бессмысленно. Можем свести агрессию со стороны врага к минимуму. Сильная, боеспособная армия, готовая к любому развитию событий в любой момент времени. Стабильный экономический рост. Высокая производительность труда и привлекательный инвестиционный климат. И, главное, четкие, понятные, предсказуемые правила, которые будут одинаковы для всех. И для домохозяйки, и для президента", - пишет Вакарчук в статье для "Украинской правды".

По словам артиста, тот украинский политик, кандидат в президенты или общественный деятель, который заявляет, что знает, как быстро закончить войну на Востоке Украины, "или врет, или лукавит".

"Решение о скором прекращении войны целиком и полностью зависит от тех, кто эту войну режиссирует - руководства Российской Федерации", - заключил Вакарчук.

Накануне первый президент Украины Леонид Кравчук посоветовал Вакарчуку не идти в президенты.