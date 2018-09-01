"Голосуй по приколу": политолог оценил шансы Зеленского и Вакарчука на выборах

1 сентября 2018, 03:41

В Европе разочаровавшиеся избиратели готовы поддержать несистемные проекты, подчеркнул Кость Бондаренко.

Зеленский и Вакарчук
Владимир Зеленский и Святослав Вакарчук / 112 Украина

На сегодняшний день в Европе наблюдается тенденция, когда разочаровавшиеся в политике и политиках избиратели готовы поддержать несистемные проекты по принципу "голосуй по приколу!", заявил глава фонда "Украинская политика", политолог и историк Кость Бондаренко.

"В Италии на последних парламентских выборах победу одержало "Движение пяти звезд", возглавляемое (до 2017 года) известным комиком Беппе Грилло. Неделю назад премьер-министром Словении стал комик Марьян Шарец, в прошлом году занявший второе место на президентских выборах. В прошлом же году на президентских выборах в Сербии третье место занял 26-летний комик Лука Максимович, получивший почти 10% голосов. Его шуточная партия "Попробуйте голубцы" получила второе место на местных выборах. Можно вспомнить и про успех польского рок-музыканта Павла Кукиза, который привел в Сейм свою партию, получив 20% мандатов", - напомнил, отвечая на один из вопросов во время чата в "Главреде".

Эксперт подчеркнул, что за каждым из указанных им проектов стоит не только личное обаяние и популярность комика, но и настоящие профессионалы, которые входят в команду.

"Если завтра Зеленский (Владимир Зеленский - шоумен, - ред.) и Вакарчук (Святослав Вакарчаук - лидер "Океана Эльзы", - ред.) покажут, кто являются членами их команды, кто будет отвечать за экономику и социалку, кто – за международные вопросы и т.д., я отвечу – являются ли наши комики и шоумены угрозой или возможностью для Украины", - добавил Бондаренко.

Напомним, ранее первый президент Украины Леонид Кравчук, отвечая на один из вопросов во время чата в "Главреде", посоветовал Вакарчуку и Зеленскому не идти в президенты.

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Святослав Вакарчук Владимир Зеленский Кость Бондаренко
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