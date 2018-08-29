Политолог рассказал о планах Путина относительно Украины

29 августа 2018, 13:00

Россия не строит империю, отметил эксперт.

Путин
Путин / Reuters

Руководитель фонда "Украинская политика", политолог и историк Кость Бондаренко считает, что президенту Российской Федерации Владимиру Путину Украина не нужна как элемент империи.

Глава РФ не имеет намерений завоевывать нашу страну, ему она нужно, в частности, в качестве государства, насчет которого можно вести торги с США, рассказал эксперт во время чата на "Главреде".

"Мы часто цитируем Збигнева Бжезинского (американский политолог, социолог и государственный деятель польского происхождения — Ред.) — фразу о том, что без Украины не может быть Российской империи. Но Бжезинский безнадежно устарел", — отметил собеседник.

По его словам, сейчас Россия строит не империю, а транснациональную корпорацию, для которой абсолютно нормальным явлением является отказ от непрофильных и убыточных активов.Читайте такжеКравчук рассказал, как заставить Путина уйти с Донбасса

"Сегодня Путину не нужна Украина как элемент империи. Она ему нужна: а) как картинка для российского потребителя информации: "Не хотите терпеть режим — будет так, как в Украине"; б) как прогнозируемый сосед, который точно не станет в ближайшие десятилетия членом НАТО и ЕС; в) государство, насчет которого можно вести торги с США и размениваться на более весомые и перспективные вещи (Ближний Восток, Иран, Тихий океан)", — добавил политолог.

"Успокою: завоевывать Украину он не намерен. На сумасшедшего он не похож — это человек с железной логикой. А если так, то и логика его действий исключает прямую агрессию — разве, если бы он имел стопроцентную информацию о размещении на территории Украины военных баз США или других государств НАТО", — заявил Бондаренко.

Ранее бывший исполняющий обязанности директора ЦРУ США Майкл Морелл говорил, что Владимир Путин боится одного — того, что однажды российский средний класс восстанет против его режима.

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Россия Украина НАТО Кость Бондаренко Владимир Путин
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