Путин боится только одного — западные СМИ

Владимир Путин боится, что в России средний класс восстанет против его режима, считает бывший и.о. директора ЦРУ

Бывший исполняющий обязанности директора Центрального разведывательного управления США Майкл Морелл заявил, что президент РФ Владимир Путин боится одного — того, что однажды российский средний класс восстанет против его режима.

Внимание главы России точно привлекут санкции, “которые кусают в самое сердце российской экономики, которые повышают шансы восстания среднего класса”, говорится в статье экс-чиновника, опубликованной в Washington Post.

“Путин боится одного. Он боится, что однажды российский средний класс наконец восстанет против его режима и выйдет на улицы, требуя перемен. Это произошло в Тунисе, Каире и других городах на Ближнем Востоке и в Северной Африке в 2010-2012 годах”, — отметил автор.

По его словам, для президента РФ особенно тревожным было то, что это произошло четыре года назад в Киеве — тогда украинцы свергли правительство, которое было в кармане Москвы (события назвали Евромайдан и Революция достоинства — Ред.).

Ранее российский писатель-сатирик, публицист Виктор Шендерович выразил мнение, что Владимир Путин очень боится "дворцового переворота", в России выступить против главы страны — самоубийство.