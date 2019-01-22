В Сети "всплыло" избиение мужем Собчак Виторганом ее вероятного любовника

Максим Виторган и Константин Богомолов / "Московский Комсомолец"

Конфликт и потасовка актера Максима Виторгана и Константина Богомолова - предполагаемого любовника его жены, телеведущей и светской львицы Ксении Собчак, оказались зафиксированы системой видеонаблюдения.

Камеры, расположенные на здании в одном из московских переулков, запечатлели большую часть инцидента, сообщает "Рен-ТВ". На записи видно, как предполагаемый разлучник Богомолов безответно получил два удара от Виторгана и попытался скрыться.



Напомним, ранее Богомолов публично рассказал о своем разбитом носе.