"Ксюше не пишите. Поздно": Максим Виторган отреагировал на роман Собчак и Богомолова

Виторган, Богомолов / "Московский Комсомолец"

Муж Ксении Собчак, известный российский актер Максим Виторган отреагировал на анонимное сообщение о свидании ведущей и ее предполагаемого любовника режиссера Константина Богомолова.

На своей странице в Instagram артист показал сообщение, которое анонимный "доброжелатель" прислал в соцсети: "Добрый вечер! Ваша супруга сейчас в ресторане Эларджи с Богомоловым".

На что Виторган решил публично обратиться к поклонникам с просьбой больше не сообщать ему о встречах его супруги с режиссером.

"Ребята, завязывайте! 1. Я не работаю по вызову. 2. Я не выдержу второй раз такого визга. 3. Этот гештальт я закрыл. И, если когда-нибудь где-нибудь увидите меня с кем-нибудь, Ксюше не пишите. Поздно. Займитесь собой. Все. Всем спасибо, все свободны", - написал Виторган.

Отметим, что роман Собчак и Богомолову стали приписывать после того, как их "засекли" на совместном отдыхе. Также фанаты увидели, что Собчак и Виторган перестали носить обручальные кольца.

Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что Максим Виторган накинулся с кулаками на Богомолова в одном из московских ресторанов. Затем Богомолов публично рассказал о своем разбитом носе.

Позже в Сети "всплыло" избиение мужем Собчак Виторганом ее вероятного любовника.