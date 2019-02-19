"Она потерянный человек": Волочкова рассказала о пагубной зависимости Собчак

Волочкова решила рассказать всю правду о Собчак / https://www.instagram.com/volochkova_art/

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова заявила, что ее ссора с телеведущей Ксенией Собчак произошла после того, как ее мама Людмила Нарусова попросила бывшую подругу помочь излечить дочь от наркотической и алкогольной зависимости.

В комментарии для Teleprogramma.pro Волочкова рассказала, что многие считают причиной разногласий между подругами тот факт, что балерина увела у телеведущей возлюбленного. Однако она уверяет, что жениха у экс-приятельницы не уводила.

"Нет, я никогда не уводила у Ксюши жениха по имени Вячеслав, она напрасно меня в этом обвиняет. В тот момент, о котором говорит Ксюша, она не с Вячеславом жила, а с Умаром, который подсадил ее на алкоголь и наркотики. Ее мама тогда пригласила меня в свою квартиру на Фонтанке, пригласила туда же Славу (с которым я там увиделась первый раз в жизни) и попросила спасти Ксюшу", - говорит Волочкова.

Читайте такжеСобчак рассказала о сыне и отношениях с ВиторганомБалерина убеждена, что бывшая подруга банально завидует ее популярности, успехам и именно в этом заключается причина серьезной ссоры.

"Тот факт, что я и прима-балерина Мариинского театра, и Большого, и Английского национального балета, и то, что у меня большая концертная деятельность и что я танцую на пуантах, пою, пишу книгу – это никак не дает ей покоя. Она потерянный человек, мне ее жаль и хочется пожелать ей мудрости, покоя и благоразумия", - подытожила Волочкова.

Напомним, некоторое время назад российские СМИ начали муссировать слухи о том, что Собчак изменяет мужу с известным режиссером Константином Богомоловым. Далее в одном московском кафе Виторган якобы встретил своего соперника и избил.