"Это все подз**бало": Виторган экспрессивно высказался о ситуации с Собчак и Богомоловым

Ксения Собчак и Максим Виторган /mvitorgan/ Instagram

Известный российский актер Максим Виторган в резкой форме высказался по поводу внимания телевизионщиков к его персоне и персоне его супруги - светской львицы и журналистки Ксении Собчак. что его и его друзей пытаются затащить на ток-шоу.

."Насколько мне известно, готовятся к выходу сразу несколько программ (а-ля малахов и прочее говнище) на разных каналах прямо или косвенно касающихся моей персоны. Известно мне это от друзей, которых обзванивали всю последнюю неделю. Некоторым даже деньги предлагали за участие. [...] Так вот, что я имею сказать - ходить на подобного рода программы в качестве гостя или героя и заниматься там словоблудием о себе или о ком-то я считаю делом позорным. [...] Перед нормальными людьми хочу ещё раз извиниться, что опять вынужден обратиться к этой теме. Меня тоже это все подз**бало, как вы можете догадаться" - написал актер он на своей странице в соцсети Instagram.

Напомним, некоторое время назад российские СМИ начали муссировать слухи о том, что Собчак изменяет мужу с известным режиссером Константином Богомоловым. Далее в одном московском кафе Виторган якобы встретил своего соперника и "выписал" ему несколько тумаков.