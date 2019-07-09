"Х*й на заборе": Собчак встала горой за оскорбленного Путина

Владимир Путин и Ксения Собчак / Коллаж Утро.ру

Известная российская светская львица/телеведущая Ксения Собчак встала на защиту российского президента Владимира Путина, которого ранее в крайне жесткой форме матерно обругал журналист Георгий Габуния в эфире грузинского канала Рустави 2.

"Вам может не нравиться Путин, но опускаться до плинтуса, нецензурно оскорбляя Путина, — это нелепо и скорее показывает слабость позиции", — написала Собчак в собственном Telegram-канале.

Она полагает, что эскапада Георгия Габунии больше всего напоминает подростковый бунт: "Это как написать слово "х*й" на заборе и радоваться".

Напомним, вечером в понедельник, 7 июля, в Сети появилось видеобращение к Владимиру Путину, записанное ведущим грузинского телеканала Рустави 2 Георгием Габунией прямо в студии. Оно изобиловало оскорблениями (с фразами типа "Вовочка, с*ка ты подзаборная, п*зда ты моржовая"). Более того, Габуния не пожалел покойных мать и отца президента РФ и пожелал им "гореть в аду".

Уже на следующий день после этого, по понятным причинам, резонансного обращения, на канале Рустави 2 начались увольнения.