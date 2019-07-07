"Пошел ты в ж*пу, Володя": ведущий Рустави 2 обматерил Путина и пожелал "насрать" на могилы его родителей

7 июля 2019, 22:22

Телеведущий перед камерой без цензуры высказал все, что он думает о российском лидере.

Ведущий крупнейшего грузинского телеканала Рустави 2 Георгий Габуния в студии записал обращение к президенту России Владимиру Путину.

При этом, высказая мнение о политике президента РФ по отношению к Грузии, он вспомнил покойных мать и отца Путина, пожелав им "гореть в аду" и добавив, что хотел бы "насрать на их могилы".

"Хочу передать огромный привет нашему большому другу, президенту России Владимиру Путину. Вовочка, с*ка ты подзаборная, г*вно ты собачье, п*зда ты моржовая. На нашей красивой земле нет места такому убогому созданию, такому уроду, как ты. Ты – вонючий оккупант. Пошел ты в ж*пу, Володя. Иди на х*й вместе со своими рабами. Еб*л я твою мамочку. Ой, твоя мама мертва. Ой, как жаль. Ой, не говори! Та пусть горит она в аду вместе с тобой и твоим отцом. Ср*ть хотел я на ваши могилы. Аминь!" - сказал Габуния.

Генеральный директор телекомпании "Рустави 2" Ника Гварамия осудил нецензурную брать Габунии.

По его словам, что несмотря на то, что данная передача является авторской программой Георгия Габуния, канал не поддерживает такую тошнотворную брань в прямом эфире. При этом Гварамия подчеркнул, что полностью согласен с пафосом заявления Габуния, и не намерен извиняться за мат в адрес Путина, но при этом отмечает, что канал считает недопустимой такую самодеятельность.

Также Гварамия уточнил, что в настоящее время направляется на канал и в 23:00 в передаче Воскресные акценты будут сделаны разъяснения по поводу вышеуказанной нецензурщины.

По некоторым данным, телеканал Рустави-2 принадлежит Михаилу Саакашвили, бывшему президенту Грузии и губернатору Одесской области.

Кто такой ведущий Георгий Габуния

Георгий Габуния – известный телеведущий телекомпании Рустави 2, один из самых популярных в Грузии.

До видео с приветом Путину Габуния уже обвинили в нарушении принципов Хартии журналистской этики.

Скандал вызвал сюжет об общественных туалетах в Тбилиси, после которого Габуния выступил с резкой критикой работы столичной мэрии и самого градоначальника Давида Нармания. Он обратился прямо к мэру и указал на то, что тот является выходцем из села. При этом Габуния сравнил городские власти с построенными мэрией "туалетами без функции".

Также журналиста обвиняли в богохульстве. В 2018 году Габуния в подводке к сюжету о пересадке деревьев из Аджарии и Гурии в расположенный рядом дендрологический парк миллиардера, экс-премьера Грузии Бидзины Иванишвили сказал, что "Иисус Христос допустил ошибку, когда две тысячи лет назад для проповеди пришел в Израиль". По словам Габуния, Иисус два или три года назад должен был прийти в Аджарию, где "его не распяли бы, так как в регионе не осталось бы деревьев для изготовления креста".

Напомним, в Грузии продолжают полыхать акции протеста против визита в грузинский парламент депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова, который разместился в кресле спикера. Полиция активно пытается разгонять протестующих под стенами парламента в Тбилиси - с применением слезоточивого газа и резиновых пуль.

Затем президент РФ Владимир Путин запретил авиаперелеты в Грузию и поручил вывезти находящихся в стране россиян.

Кто такой ведущий Георгий Габуния

Георгий Габуния – известный телеведущий телекомпании Рустави 2, один из самых популярных в Грузии.

До видео с приветом Путину Габуния уже обвинили в нарушении принципов Хартии журналистской этики.

Скандал вызвал сюжет об общественных туалетах в Тбилиси, после которого Габуния выступил с резкой критикой работы столичной мэрии и самого градоначальника Давида Нармания. Он обратился прямо к мэру и указал на то, что тот является выходцем из села. При этом Габуния сравнил городские власти с построенными мэрией "туалетами без функции".

Также журналиста обвиняли в богохульстве. В 2018 году Габуния в подводке к сюжету о пересадке деревьев из Аджарии и Гурии в расположенный рядом дендрологический парк миллиардера, экс-премьера Грузии Бидзины Иванишвили сказал, что "Иисус Христос допустил ошибку, когда две тысячи лет назад для проповеди пришел в Израиль". По словам Габуния, Иисус два или три года назад должен был прийти в Аджарию, где "его не распяли бы, так как в регионе не осталось бы деревьев для изготовления креста".

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Владимир Путин вор. Грузия Рустави2 Георгий Габуния
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