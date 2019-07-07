"Пошел ты в ж*пу, Володя": ведущий Рустави 2 обматерил Путина и пожелал "насрать" на могилы его родителей

Ведущий крупнейшего грузинского телеканала Рустави 2 Георгий Габуния в студии записал обращение к президенту России Владимиру Путину.

При этом, высказая мнение о политике президента РФ по отношению к Грузии, он вспомнил покойных мать и отца Путина, пожелав им "гореть в аду" и добавив, что хотел бы "насрать на их могилы".

"Хочу передать огромный привет нашему большому другу, президенту России Владимиру Путину. Вовочка, с*ка ты подзаборная, г*вно ты собачье, п*зда ты моржовая. На нашей красивой земле нет места такому убогому созданию, такому уроду, как ты. Ты – вонючий оккупант. Пошел ты в ж*пу, Володя. Иди на х*й вместе со своими рабами. Еб*л я твою мамочку. Ой, твоя мама мертва. Ой, как жаль. Ой, не говори! Та пусть горит она в аду вместе с тобой и твоим отцом. Ср*ть хотел я на ваши могилы. Аминь!" - сказал Габуния.

Генеральный директор телекомпании "Рустави 2" Ника Гварамия осудил нецензурную брать Габунии.

По его словам, что несмотря на то, что данная передача является авторской программой Георгия Габуния, канал не поддерживает такую тошнотворную брань в прямом эфире. При этом Гварамия подчеркнул, что полностью согласен с пафосом заявления Габуния, и не намерен извиняться за мат в адрес Путина, но при этом отмечает, что канал считает недопустимой такую самодеятельность.

Также Гварамия уточнил, что в настоящее время направляется на канал и в 23:00 в передаче Воскресные акценты будут сделаны разъяснения по поводу вышеуказанной нецензурщины.

По некоторым данным, телеканал Рустави-2 принадлежит Михаилу Саакашвили, бывшему президенту Грузии и губернатору Одесской области.