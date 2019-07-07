Президент Грузии прокомментировала матерное обращение к Путину в прямом эфире

Георгий Габуния

Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила матерное обращение ведущего Рустави 2 к Владимиру Путину.

Напомним, ведущий Георгий Габуния в прямом эфире обматерил президента России, а также вспомнил покойных мать и отца Путина.

"Президент Грузии осуждает телеведущего, который упомянул главу соседней страны при помощи провокационных и оскорбительных слов.

Патриотизм - это нечто иное, и интересы страны не являются агрессивными, дестабилизирующими и беспорядочными. Наш путь - это мирный путь, наша перспектива - Европа, наша сила - стабильность. Разделение страны на два лагеря, разжигание внешней конфронтации и напряженности в регионе недопустимо с нашей стороны!", - отметила Зурабишвили на своей странице в фейсбук.

Она добавила, что такие высказывания являются акцией против страны и приводят к ущербу государственным интересам Грузии.

Также глава государства осудила речь Габуния про Путина в своем твиттере:

"Президент Грузии однозначно осуждает разжигание ненависти, словесную агрессию, оскорбления и провокационные заявления, сделанные сегодня на канале Рустави 2. Они идут вразрез со всеми грузинскими традициями, служат только для разделения и повышения напряженности в стране, с Россией и в регионе"

Как сообщалось ранее, ведущий крупнейшего грузинского телеканала Рустави 2 Георгий Габуния в студии записал обращение к президенту России Владимиру Путину.

При этом, высказая мнение о политике президента РФ по отношению к Грузии, он вспомнил покойных мать и отца Путина, пожелав им "гореть в аду" и добавив, что хотел бы "насрать на их могилы".

Позже генеральный директор телекомпании "Рустави 2" Ника Гварамия осудил нецензурную брать Габунии, но отметил, что не намерена извиняться перед Путиным.

Также Гварамия назвал попыткой вмешательства в дела телеканала и попыткой цензуры заявление премьер-министра Грузии о том, что власть расценивает этот инцидент как "попытку дестабилизации" и "не оставит это без реагирования"

Кто такой ведущий Георгий Габуния Георгий Габуния – известный телеведущий телекомпании Рустави 2, один из самых популярных в Грузии. До видео с приветом Путину Габуния уже обвинили в нарушении принципов Хартии журналистской этики. Скандал вызвал сюжет об общественных туалетах в Тбилиси, после которого Габуния выступил с резкой критикой работы столичной мэрии и самого градоначальника Давида Нармания. Он обратился прямо к мэру и указал на то, что тот является выходцем из села. При этом Габуния сравнил городские власти с построенными мэрией "туалетами без функции". Также журналиста обвиняли в богохульстве. В 2018 году Габуния в подводке к сюжету о пересадке деревьев из Аджарии и Гурии в расположенный рядом дендрологический парк миллиардера, экс-премьера Грузии Бидзины Иванишвили сказал, что "Иисус Христос допустил ошибку, когда две тысячи лет назад для проповеди пришел в Израиль". По словам Габуния, Иисус два или три года назад должен был прийти в Аджарию, где "его не распяли бы, так как в регионе не осталось бы деревьев для изготовления креста".

20 июня в Тбилиси начались многотысячные акции протеста после визита в Грузию представителей Межпарламентской Ассамблеи православия (МАП). Несколько грузинских депутатов от партии Грузия - Элене Хоштария, Георгий Канделаки и Серго Ратиани - возмутились тем, что депутата Госдумы Сергея Гаврилова посадили в кресло спикера парламента Грузии. Грузинские депутаты заявили, что не потерпят, чтобы "русский оккупант проводил заседание" и призвали Гаврилова покинуть парламент.

Еще один депутат парламента Грузии Акакий Бобохидзе с криком "Я убивал русских, убиваю русских и буду убивать русских" облил гостей водой. После этого сессия была отменена, а под зданием парламента Грузии начались митинги с требованием отставки правительства.

После этого президент РФ Владимир Путин запретил авиаперелеты в Грузию и поручил вывезти находящихся в стране россиян.