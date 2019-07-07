"Омерзительная провокация": премьер Грузии не поддержал матерную ругань в адрес Путина

Мамука Бахтадзе не оценил эмоциональное заявление в прямом эфире / Фото: Эхо Кавказа

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал провокацией и попыткой дестабилизировать ситуацию в стране заявление в прямом эфире телеведущего Георгия Габунии в адрес президента Владимира Путина, которое содержало нецензурную брань.

"То, что сегодня мы наблюдали в эфире "Рустави-2″, является омерзительной провокацией и попыткой дестабилизации нашей страны. Это абсолютно неприемлемо!" — написал Бахтадзе в своем Twitter.

Крайне эмоционально негативно отозвалась о речи Габунии российская телеведущая Тина Канделаки, возложив вину за произошедшее на экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который считается владельцем Рустави 2.

"Я считаю, что телеканал Рустави-2, который 18 июля должен быть возвращен своему законному владельцу, не просто обязан принести извинения — за такое поведение перед нашим Президентом, безусловно, должно извиниться и руководство Грузии. Не думаю, что Владимиру Путину нужны эти извинения, но это единственный способ сохранить "остатки" лица в стране, где возможен такой эфир", - заявила Канделаки.

Напомним, генеральный директор телекомпании Рустави 2 Ника Гварамия выступил с критикой в адрес нецензурной брани телеведущего Георгия Габунии, прозвучавшей в его авторской программе в адрес президента России Владимира Путина.