"Извиняться перед Путиным не будем": руководство Рустави 2 не одобрило матерную ругань в эфире

Габунию осудило руководство телеканала за матерную ругань в прямом эфире / Фото: скриншот из видео

Генеральный директор телекомпании Рустави 2 Ника Гварамия выступил с критикой в адрес нецензурной брани телеведущего Георгия Габунии, прозвучавшей в его авторской программе в адрес президента России Владимира Путина.

Как сообщает Грузия Online, Гварамия подчеркнул, что программа является авторской, однако "канал не поддерживает такую тошнотворную брань в прямом эфире".

Директор Рустави 2 подчеркнул, что с пафосом заявления своего коллеги полностью согласен и извинятся перед Путиным грузинский телеканал не намерен. Однако, по его словам, такую самодеятельность в прямом эфире руководство телеканала считает недопустимой.

Гварамия отметил, что после инцидента отправляется на телеканал и в прямом эфире программы Воскресные акценты он обсудит данный инцидент с Габунией.

Напомним, ведущий Рустави 2 обматерил Путина и пожелал "насрать" на могилы его родителей