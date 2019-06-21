Путин запретил полеты в Грузию и поручил вывезти россиян

Путин разрывает отношения с Грузией / Фото: Sputnik

Президент России Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям с 8 июля осуществлять воздушные пассажирские перевозки из России в Грузию.

Как информирует пресс-служба Кремля, в указе Путина озвучено решение, которое принято "в целях обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, защиты граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий".

Путин рекомендовал туроператорам во время действия запрета прекратить продавать туры в Грузию. Он также поручил правительству помочь россиянам, которые находятся в Грузии, вернуться в Россию и безопасно транспортировать свой багаж.

Также МИД РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Грузию. Тех, кто уже находится в стране, попросили не посещать места массового скопления людей в Грузии.

Данный указ Путина вступает в силу со дня его подписания.

Как известно, массовые возмущения возникли после заседания Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия, работу которой прервали грузинские депутаты. Парламентарии были в недоумении из-за того, что депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов вел заседание ассамблеи, сидя в кресле председателя парламента.

Напомним, позже полиция начала разгонять участников протеста под стенами парламента, применив против протестующих слезоточивый газ и резиновые пули.

21 июня акции протеста вспыхнули с новой силой, известно о первых жертвах.