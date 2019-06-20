Резиновые пули и слезоточивый газ: в Грузии полиция начала разгон демонстрантов

В Грузии разогнали митингующих у парламента / David Kiziria/Facebook

В Тбилиси полиция начала разгонять участников протеста под стенами парламента, применив против протестующих слезоточивый газ и резиновые пули.

Как сообщает Sputnik Грузия, под натиском силовиков протестующие начали разбегаться.

Очевидцы утверждают, что есть пострадавшие, в том числе среди сотрудников СМИ, которые освещали происшествие.

"Сейчас в Тбилиси полиция открыла по демонстрантам огонь резиновыми пулями и применила слезоточивый газ. Могу точно сказать, что это и есть начало конца власти олигарха Иванишвили. В Грузии общество ещё никогда не простила никакую власть силовых действий против людей", - написал в Facebook грузинский дипломат Бачо Корчилава.

Полиция применяет слезоточивый газ pic.twitter.com/WwOgbmEXtS — ᎶᎥᎧᏒᎶᎥ ᏉᏗᏝᏗᏕᏂᏉᎥᏝᎥ? (@G_Valashvili) June 20, 2019

⚡️Полиция в Грузии применила против протестующих слезоточивый газ



Видео: Екатерина Фомина / для "Новой" pic.twitter.com/GVVUGhx00K — Новая Газета (@novaya_gazeta) June 20, 2019

Как известно, массовые возмущения возникли после заседания Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия, работу которой прервали грузинские депутаты. Парламентарии были в недоумении из-за того, что депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов вел заседание ассамблеи, сидя в кресле председателя парламента.