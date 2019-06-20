В Грузии активисты из-за депутата Госдумы штурмом взяли парламент

Парламент Грузии захвачен протестующими / David Kiziria/Facebook

В столице Грузии Тбилиси участники акции протеста штурмовали парламент, а затем, несмотря на действия правоохранителей с дубинками, смогли прорвать оборону и захватить здание.

Как сообщает Грузия online, сотрудники полиции спецсредства не применяли и пытались мирно вытеснить протестующих с территории.

Участники акции требуют отставки председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури. На увольнение чиновников протестующие власти дали один час. После истечения срока ультиматума грузины ворвались на территорию парламента.

Всего акции протеста принимают участие несколько тысяч человек.

Как известно, массовые возмущения возникли после заседания Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия, работу которой прервали грузинские депутаты. Парламентарии были в недоумении из-за того, что депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов вел заседание ассамблеи, сидя в кресле председателя парламента. Депутаты пикетировали трибуну, требуя ухода членов российской делегации.

Позже руководство правящей партии Грузии заявило, что произошла "протокольная ошибка", форум, в котором принимают участие 100 делегатов из 25 стран, был прерван.

Опубликовано David Kiziria Четверг, 20 июня 2019 г.

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