Партия Саакашвили идет на выборы в Раду: назван список кандидатов

13 июня 2019, 17:57

Политсила приняла решение баллотироваться самостоятельно.

Саакашвили
Саакашвили самостоятельно ведет свою партию на выборы / Reuters

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили ведет свою партию Движение новых сил на выборы в Верховную Раду. Недавно вернувшийся в Украину политик намерен возглавить список своей политической силы.

Как сообщают в партии, в первую тройку также вошли Давид Сакварелидзе и Олесь Доний.

В ЦИК требовали подать избирательные списки дот 10 июня, поэтому неизвестно, сможет ли политсила получить регистрацию и принять участие в выборах.

В первую двадцатку списка партии "Движение новых сил" вошли:

1. Михеил Саакашвили – лидер партии "Движение новых сил";

2. Давид Сакварелидзе – экс-заместитель генерального прокурора в Украине, соучредитель партии "Движение новых сил". Также был заместителем генерального прокурора и депутатом в Грузии.

3. Олесь Доний – журналист, депутат ВР 6-го и 7-го созывов;

4. Наталья Жукова – двукратная чемпионка Европы по шахматам;

5. Владимир Лановой – экс-министр экономики Украины, глава наблюдательного совета Украинской государственной инновационной компании, президент Центра рыночных реформ;

6. Елена Терещенко – жена мэра Глухова (Сумская область) Мишеля Терещенко;

7. Дмитрий Булах – основатель и руководитель "Харьковского антикоррупционного центра", депутат Харьковского областного совета;

8. Анна Соломатина – экс-глава департамента финконтроля НАПК;

9. Олег Михайлик – одесский активист, его ранили неизвестные в сентябре 2018 года из огнестрельного оружия;

10. Игорь Черняк – адвокат, член правления "Харьковского антикоррупционного центра".

11. Валерия Коломиец

12. Владимир Гавриш

13. Андрей Зозулинский

14. Владимир Ланда

15. Дарья Чиж

16. Сергей Гаркуша

17. Евгений Лукьянцев

18. Андрей Подзега

19. Сергей Яковенко

20. Анна Вовк

Саакашвили ранее жаловался, что у партии были проблемы с регистрацией и сбором средств на залог для участия в парламентских выборах. Однако, невзирая на сложности, политсила решила идти на выборы самостоятельно.

Напомним, ранее Михаил Саакашвили публично озвучивал средние расценки за место в списке украинских партий на досрочных выборах в Раду. До этого он объяснял, почему не принял предложение мэра Киева Виталия Кличко возглавить избирательный список его партии Удар.

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Верховная Рада Олесь Доний Михаил Саакашвили Движение новых сил Давид Сакварелидзе выборы-2019
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