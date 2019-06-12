Саакашвили объяснил, почему не пригрелся на политическом плече Кличко

12 июня 2019, 03:48

По словам политика, когда Кличко предложил ему возглавить собственную партию УДАР, они не обсуждали формирование избирательных списков

Саакашвили
Саакашвили объяснил, почему отказал Кличко / Скриншот

Бывший президент Грузии, лидер партии Рух новых сил Михаил Саакашвили рассказал, почему не принял предложение градоначальника Киева Виталия Кличко возглавить его партию Удар на выборах в Верховную Раду.

"Мы встретились с Кличко, которого я знаю с начала 2000-х, и он много раз бывал у меня дома в Грузии, я с ним встречался во многих столицах. Я очень уважаю тот факт, что, несмотря на то, что он был под давлением Порошенко по моему вопросу, он делал заявления в мою поддержку", — рассказал Саакашвили в интервью Радио НВ.

По словам политика, когда Кличко предложил ему возглавить собственную партию УДАР, они не обсуждали формирование избирательных списков.

Саакашвили подтвердил, что отказ возглавить партию мэра украинских столицей связан с негативным мнением сторонников его политсилы касательно этой перспективы.

Напомним, вечером 4 июня мэр Киева Виталий Кличко заявил, что идет со своей партией Удар на досрочные парламентские выборы. При этом Кличко добавил, что сделал предложение Михаилу Саакашвили возглавить его политическую силу.

 "Я готов подставить ему политическое плечо. Я предложил Саакашвили стать главой партии Удар, при этом я останусь лидером партии", - сказал Кличко.

Ранее Виталий Кличко привел Михаила Саакашвили на новый мост для тестирования стекла.

Напомним, 28 мая Владимир Зеленский отменил решение лишить гражданства Украины Михаила Саакашвили. Зеленский указом внес изменение в указ экс-президента Петра Порошенко, в котором есть положение о потере Саакашвили украинского гражданства.

На следующий день — 29 мая — экс-губернатор Одесчины прилетел в аэропорт Борисполь

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УДАР Виталий Кличко Михаил Саакашвили Рух новых сил новости Украины
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