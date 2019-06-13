СМИ "засветили" людей из первой десятки партии Саакашвили

Михаил Саакашвили / УНИАН

В четверг, 13 июня, на суд украинской общественности будет представлена первая десятка избирательного списка партии Движение новых сил, возглавляемой бывшим президентом Грузии и экс-губернатором Одесчины Михаилом Саакашвили.

Как сообщает портал Страна со ссылкой на собственные источники, в первую десятку наверняка войдут − кроме самого Саакашвили − Давит Сакварелидзе, Игорь Черняк, Булах Дмитрий, Елена Терещенко [супруга мэра Глухова Мишеля Терещенко – Главред], Александр Доний.

Топ-10 избирательного списка Движения новых сил презентуют во время пресс-конференции Саакашвили, начало которой назначено на 17.00.

Напомним, ранее Михаил Саакашвили публично озвучивал средние расценки за место в списке украинских партий на досрочных выборах в Раду. До этого он объяснял, почему не принял предложение мэра Киева Виталия Кличко возглавить избирательный список его партии Удар.