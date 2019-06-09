"Мышиная возня": Саакашвили задумался о союзе с Гриценко

Саакашвили думает над предложением Гриценко / скриншот

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области, Михаил Саакашвили задумался о том, стоит ли ему принять предложение Анатолия Гриценко объединить партии Гражданская позиция и Рух Новых сил для участия в досрочных выборах в ВР.

Отметим, что вчера, 8 июня, Анатолий Гриценко обратился к украинцам в Facebook, чтобы они высказали свое мнение о возможном объединении с Саакашвили перед выборами.

Так вот, Михаил Саакашвили, который утром 8 июня заявил, что его партия Рух новых сил идет на выборы в Раду в одиночку, решил тоже узнать мнение украинцев о том, стоит ли ему принимать предложение Гриценко.

"Я не просто ради красного словца сказал, что у нас все будут решать люди, а мы это еще и реально практикуем. Поэтому я уже спрашивал вас о предложении Виталия Кличко, а сейчас спрашиваю о предложении Анатолия Гриценко", - подчеркнул Саакашвили в Facebook.

В ответ он получил пищу для размышления – более 1200 комментариев граждан.

Одни поддерживают подобную идею, другие не верят в то, что в этом есть резон.

"Гриценко - політичний лузер, до Катеринчука не має довіри, Томенко із любих друзів, без Саакашвілі вони в парламент точно не зайдуть! Пане Михайло, згадайте де були ці люди під час Маршів за Імпічмент! Об‘єднання може дати 5%, а от чи дасть воно нові обличчя та перезавантаження політичного класу?", - сказал Александр Мищенко.

Отметим, что прозвучало в комментариях достаточно много критики в адрес Гриценко.

"Гриценко не було ані на Майдані, ані на беспрецедентних протестних акціях, що в політиці тоді вважається політикою, якщо весь час у ній мовчки сидіти, не збирати людей, не відстоювати ані інтереси людей чи соціальних прошарків. Які проблеми людей за цей час в політиці вирішив Гриценко? Що він взагалі зробив, будучи стільки часу у політиці. Я не знаю. Може хто пояснить?", -вопрошает Ирина Кватерук.

"Міхаїл Николозовіч! Будьте послідовними, не допомогайте цим сортам лайна пролізти до корита. Вони вже там були, ці ,,любі друзі,,", - сказал Vladimir Shvets.

"Міхєїл, об'єднуватися потрібно з Ідейними.Ви прислуховуютесь до Друзів, тому скажу в "відкритому ефірі" - усі ці вибори до ВР - то мишача возня, діла не буде, боротьба за корито.Є інший шлях. Він повний несподіванок, але він буде з людьми, у яких є Ідея та принципи. І щире бажання змінити Україну на краще.Зачекайте пару днів. Ми зв'яжемось з Вами", - добавил Vitaly Korniec.

Читайте также"Успехи размером с Троещину": Кличко отреагировал на отказ Саакашвили опереться на его плечоНапомним, вечером 4 июня мэр Киева Виталий Кличко заявил, что идет со своей партией Удар на досрочные парламентские выборы. При этом Кличко добавил, что сделал предложение Михаилу Саакашвили возглавить его политическую силу.

Вечером 7 июня мэр Киева Виталий Кличко отреагировал на отказ Михаила Саакашвили опереться на его плечо.

Также напомним, что 28 мая Владимир Зеленский отменил решение лишить гражданства Украины Михаила Саакашвили. Зеленский указом внес изменение в указ экс-президента Петра Порошенко, в котором есть положение о потере Саакашвили украинского гражданства.

На следующий день — 29 мая — экс-губернатор Одесчины прилетел в аэропорт Борисполь.