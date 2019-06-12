Саакашвили назвал расценки за место в списке украинских партий

Место в списке украинской партии стоит от 500 тысяч до 3 млн долларов, сообщил Михаил Саакашвили / УНИАН

Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской областной госадминистрации, лидер Руха новых сил Михаил Саакашвили сообщил, что в Украине все партии, возможно, кроме политсилы президента Владимира Зеленского Слуга народа, продают места в своих списках.

Место в списке украинской партии в среднем стоит от 500 тысяч долларов до 3 млн долларов, рассказал бывший чиновник в эфире Радио НВ.

По словам собеседника, людей, которые покупают места в политических силах, в нашей стране называют "инвесторами".

"Все партии в Украине (я не ручаюсь за партию Зеленского, потому что это был другой отбор, туда люди реально хотят), все существующие партии места свои продают. Это они называют "инвесторы", они говорят: "Вот у нас 10, 12, 16-е место инвесторов"…", — сказал экс-глава Грузии.Читайте такжеПартия Зеленского безоговорочно лидирует в парламентском рейтинге – опрос

Напомним, вечером 4 июня мэр Киева Виталий Кличко говорил, что со своей партией УДАР идет на досрочные выборы в Верховную Раду 2019 (запланированы 21 июля). Также чиновник сказал, что предложил Михаилу Саакашвили идти на парламентские выборы вместе. Позже стало известно, что экс-губернатор Одесчины отказался от предложения Кличко.