"Майдан" в Грузии: причины протестов и возможный удар по отношениям с Россией

21 июня 2019, 11:42

Грузинско-российские переговоры по разным вопросам могут быть сорваны.

Протесты в Грузии — Собраны главные подробности протестов в Грузии
Собраны главные подробности протестов в Грузии / Reuters

В четверг, 20 июня, в столице Грузии Тбилиси в зале пленарных заседаний парламента проходило заседание Межпарламентской ассамблеи православия в рамках ее 26-й сессии, президент МАП — глава комитета Госдумы России по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, коммунист Сергей Гаврилов занял место спикера законодательного органа Ираклия Кобахидзе.

Представители грузинской оппозиции — партий Европейская Грузия и Единое национальное движение — жестко отреагировали на то, что депутат страны, оккупировавшей часть грузинской территории, сел в кресло спикера парламента — сорвали заседание и заблокировали спикерат.

Гаврилов и российские делегаты покинули парламент в сопровождении сотрудников службы безопасности. В Грузии начались акции протеста ("Майдан") — люди протестовали в Батуми на площади Европы и в Тбилиси — возле здания парламента.

В центре грузинской столицы демонстранты возле гостиницы облили депутата Госдумы водой.

Как "изгнание" Гаврилова может ударить по отношениям Грузии с Россией

Гаврилов заявил, что покинул грузинский парламент после того, как здание "захватили радикалы", пишет РИА Новости. По его словам, после инцидента "все переговоры России и Грузии по различным гуманитарным и экономическим вопросам находятся под угрозой срыва".

Также депутат утверждал, что информация о его участии в военных конфликтах в Абхазии и Приднестровье — фейк.

Замминистра иностранных дел России Григорий Карасин сказал, что российская сторона возмущена действиями радикальных политических сил Грузии.

"Из-за их агрессивных действий члены 25 государств-членов Ассамблеи были вынуждены досрочно завершить свою работу", — отметил чиновник.

В то же время Карасин подчеркнул, что, несмотря на случившееся, РФ готова продолжить работу по нормализации российско-грузинских отношений.

"Майдан" в Грузии

В Батуми после инцидента в парламенте началась акция протеста, участники которой выдвинули разные требования: одна часть демонстрантов хотела жесткой реакции властей на случившееся, а другая — отставки спикера законодательного органа, сообщает Эхо Кавказа со ссылкой на данные Общественного вещателя Грузии.

"Это было позорно. Все последние события, казалось, вели к этому. По нашему мнению, председатель парламента Грузии после этого инцидента должен уйти в отставку", — заявил участник акции Георгий Болквадзе.

В Тбилиси перед зданием парламента собрались тысячи людей, был перекрыт главный столичный проспект — Руставели.

Протестующие требовали, чтобы были отправлены в отставку Кобахидзе, глава Министерства внутренних дел Георгий Гахария и глава Службы госбезопасности Вахтанг Гомелаури — на них возложили ответственность за то, что Гаврилов попал в Грузию и оказался в кресле спикера парламента.

Лидеры Нацдвижения дали властям несколько часов на выполнение требования. Также в политсиле пригрозили, что в случае невыполнения требования протестующие мирным путем войдут в здание парламента. Парламент оцепили усиленные наряды полиции.

Власти не выполнили требование и протестующие попытались проникнуть во внутренний двор парламента, однако им мешали правоохранители, была давка, нескольким людям стало плохо.

МВД призвало демонстрантов прекратить нарушать закон, покинуть территорию парламента, а в противном случае пригрозило, что правоохранители пустят в ход спецсредства.

После предупреждения министерства протестующие не покинули территорию у парламента, и правоохранители применили против них резиновые пули и гранаты со слезоточивым газом. Были локальные столкновения между демонстрантами и полицейскими. 

Разгон акции протеста в Грузии

Позже стало известно, что акцию протеста перед зданием парламента разогнал спецназ, законодательный орган полностью блокировали силовики. В грузинском Минздраве сообщили, что на проспекте Руставели пострадали 14 демонстрантов и 38 правоохранителей.

  • На акции протеста в Грузии было "горячо" Reuters
  • На акции протеста в Грузии было "горячо" Reuters
  • На акции протеста в Грузии было "горячо" Reuters
  • На акции протеста в Грузии было "горячо" Reuters
  • На акции протеста в Грузии было "горячо" Reuters
  • На акции протеста в Грузии было "горячо" Reuters
  • На акции протеста в Грузии было "горячо" Reuters
  • На акции протеста в Грузии было "горячо" Reuters
  • На акции протеста в Грузии было "горячо" Reuters
  • На акции протеста в Грузии было "горячо" Reuters
  • На акции протеста в Грузии было "горячо" Reuters

Протестующие отошли от здания парламента и начали сооружать на проезжей части баррикаду из стульев, столов, и урн для мусора. Част демонстрантов пыталась приблизится к парламенту, однако их отгонял спецназ, применяя слезоточивый газ.

В пятницу утром, 21 апреля, появилась информация, что силовики разогнали акцию протеста, но группа митингующих остановилась у здания Тбилисского государственного университета на проспекте Чавчавадзе и вооружилась камнями.

Часть протестующих пыталась вернуться на проспект Руставели и призывала жителей расположенных рядом домов присоединиться к акции. Правоохранители встретили демонстрантов у здания Тбилисской филармонии и не дали им пройти. Демонстранты, в свою очередь, бросали в силовиков камни и разные предметы и разгромили авто.

Агентство IPN сообщило, что позже часть протестующих задержали правоохранители, а часть — разошлась. По его данным, в Тбилиси восстановили движение на всех улицах и демонстрантов не было видно.

Реакция властей Грузии на протесты

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в Facebook призвала общественность к спокойствию и предупредила, что в стране есть пятая колонна, которой руководит РФ.

"Это было очень большое преступление, которое случилось…, факт, подрывающий достоинство страны (действия Гаврилова в парламенте — Ред.). Однако это не оправдывает искусственно поднятой волны, антигосударственных действий, призывов, сделанных как внутри страны, так и за ее пределами, направленных на вторжение в парламент и свержение правительства. Россия наш враг и оккупант. Управляемая ею пятая… колонна, возможно, сегодня может быть более опасной, чем открытая агрессия", — отметила она.

Лидер правящей партии Грузинская мечта, миллиардер Бидзины Иванишвили в соцсети написал, что полностью разделяет искреннее возмущение граждан Грузии из-за инцидента в парламенте.

"Недопустимо, чтобы представитель страны-оккупанта возглавлял в парламенте Грузии какой-либо форум, за этим обязательно должно последовать реагирование. Как мне сообщили, это была протокольная ошибка, политическое значение которой, к сожалению, не учли организаторы…", — подчеркнул он.

Кобахидзе в эфире телекомпании Имеди заявил, что допуск Гаврилова к месту спикера парламента является виной грузинской стороны. Также он сказал, что не собирается уходить в отставку.

"…Это была наша вина, на что последовала незамедлительная реакция, в том числе со стороны представителей парламентского большинства. В это время я находился в Азербайджане и не имел возможности сразу отреагировать. Ошибка произошла в тот момент, когда Гаврилов направился в спикерат, и на это не последовала жесткая реакция…", — сказал спикер.

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