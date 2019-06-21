Беспорядки в Грузии: новые протесты, требования оппозиции и первая смерть

В Грузии возобновились протесты / David Kiziria/Facebook

В Тбилиси 21 июня к зданию парламента Грузии снова стали массово подходить люди, которые намерены и далее продолжать акцию протеста после резонансного скандала с депутатом Госдумы РФ.

Как сообщает телеканал Рустави-2, в центре грузинской столицы уже собралось не мене двух тысяч человек. В акции протеста присоединились студенты, они перекрыли ведущий к парламенту проспект Руставели.

У здания парламента протестующих уже ожидают усиленные отряды полиции. Активисты тем временем установили сцену и звуковое оборудование. Лидеры оппозиционных партий Единое национальное движение, Республиканская партия Грузии, За новую Грузию и Национал-демократическая партия озвучили три главных требования к властям:

- отставка главы МВД Георгия Гахарии;

- освобождение задержанных накануне демонстрантов;

- начало переговоров с правительством для назначения досрочных парламентских выборов.

"Мы призываем власти немедленно начать законодательный процесс, рассмотреть законодательные изменения и начать переговоры для назначения досрочных парламентских выборов", — заявила политический секретарь Республиканской партии" Тамар Кордзая.

Georgian students march to parliament protesting violence after crackdown on protesters Friday morning #TbilisiClash#Tbilisi#Georgiapic.twitter.com/kE9CiHU7IF — OC Media (@OCMediaorg) June 21, 2019

Российский телеканал РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники сообщает, что в Тбилиси в больнице умер один из участников акции протеста под парламентом, который стал жертвой жесткого разгона полицией.

Как известно, массовые возмущения возникли после заседания Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия, работу которой прервали грузинские депутаты. Парламентарии были в недоумении из-за того, что депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов вел заседание ассамблеи, сидя в кресле председателя парламента.

Напомним, позже полиция начала разгонять участников протеста под стенами парламента, применив против протестующих слезоточивый газ и резиновые пули.