Генпрокуратура Грузии признала беспорядки в Тбилиси попыткой госпереворота

Массовую акцию протеста назвали попыткой захвата власти / Reuters

В Генпрокуратуре Грузии заявили, что акцию протестов 21-22 июня у здания парламента считают попыткой свергнуть власть.

Об этом сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры Грузии Кока Кацитадзе, его слова приводит сайт ведомства.

"На основании следственных действий, доказательств и допросов десятков свидетелей в ходе расследования, следственный орган пришел к выводу, что с 20 июня 21 года 2019 года лица были намерены насильственно свергнуть и захватить правительство путем мятежа", - сказано в сообщении.

Как считают в Генпрокуратуре Грузии, первая фаза реализации госпереворота была направлена на проявление агрессии против парламента Грузии, что привело бы к дальнейшим преступным действиям по всей стране.

В ведомстве ведут расследование по ч. 3 ст. 315 УК Грузии (мятеж в целях насильственного изменения конституционного строя, свержения или захвата государственной власти, повлекший тяжкие последствия), что карается заключением на срок от 15 до 20 лет.

Расследование по ст. 225 УК Грузии (организация массовых беспорядков) открыто в отношении парламентария Никанора Мелия.

В Генпрокуратуре обещают: в ближайшее время число обвиняемых увеличится, так как в рамках расследования будут изучены все аудио- и видеозаписи, а также фотографии с места беспорядков.

Как известно, массовые возмущения возникли после заседания Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия, работу которой прервали грузинские депутаты. Парламентарии были в недоумении из-за того, что депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов вел заседание ассамблеи, сидя в кресле председателя парламента.

Напомним, 21 июня в Грузии акции протеста вспыхнули с новой силой, стало известно о первых жертвах.

Кроме того, сообщалось, полиция начала разгонять участников протеста под стенами парламента, применив против протестующих слезоточивый газ и резиновые пули.