Чудачество в прямом эфире: из-за матерного обращения к Путину на канале Рустави 2 начались увольнения

Грузинскую телекомпанию Рустави 2 покинули два сотрудника.
Из-за чудачества журналиста Георгия Габунии в прямом эфире два сотрудника грузинской телекомпании Рустави 2 решили уволиться.
Отметим, высказывая мнение о политике президента РФ по отношению к Грузии, телеведущий Габуния вспомнил покойных мать и отца Путина, пожелав им "гореть в аду" и добавив, что хотел бы "насрать на их могилы".
После выкрутасов журналиста у здания телекомпании собралась акция протеста. Участники митинга требуют увольнения из Рустави-2 гендиректора и журналиста Габуния, а также возбудить уголовное дело.
При этом один из операторов канала Леван Маргвелашвили прямо на митинге бросил камеру и порвал свою пресс-карту.
Читайте также"Закончит автокатастрофой, выкидыш цветной революции": в Сети перетирают матерное обращение к Путину в прямом эфире"У меня есть семья, и я не хочу, чтобы меня оскорбляли", — сказал Маргвелашвили, пишет Sputnik Грузия.
Кроме того, стало известно, из телеканала ушел еще один сотрудник Леван Ростомаули, который работал над одним из самых рейтинговых сериалов Грузии.
К слову, руководство Рустави 2 не одобрило матерную ругань в эфире. Генеральный директор телекомпании Рустави 2 Ника Гварамия выступил с критикой в адрес нецензурной брани телеведущего Георгия Габунии, прозвучавшей в его авторской программе в адрес президента России Владимира Путина.
Директор Рустави 2 подчеркнул, что с пафосом заявления своего коллеги полностью согласен и извинятся перед Путиным грузинский телеканал не намерен. Однако, по его словам, такую самодеятельность в прямом эфире руководство телеканала считает недопустимой.
Кроме того, Ника Гварамия высказал мнение, что протесты под каналом - "это не спонтанная акция, а акция, организованная властями".
Напомним, ранее из-за матов журналиста грузинский телеканал Рустави 2 прекратил вещание.
Кроме того, президент Грузии прокомментировала матерное обращение к Путину в прямом эфире.
Кто такой ведущий Георгий Габуния
Георгий Габуния – известный телеведущий телекомпании Рустави 2, один из самых популярных в Грузии.
До видео с приветом Путину Габуния уже обвинили в нарушении принципов Хартии журналистской этики.
Скандал вызвал сюжет об общественных туалетах в Тбилиси, после которого Габуния выступил с резкой критикой работы столичной мэрии и самого градоначальника Давида Нармания. Он обратился прямо к мэру и указал на то, что тот является выходцем из села. При этом Габуния сравнил городские власти с построенными мэрией "туалетами без функции".
Также журналиста обвиняли в богохульстве. В 2018 году Габуния в подводке к сюжету о пересадке деревьев из Аджарии и Гурии в расположенный рядом дендрологический парк миллиардера, экс-премьера Грузии Бидзины Иванишвили сказал, что "Иисус Христос допустил ошибку, когда две тысячи лет назад для проповеди пришел в Израиль". По словам Габуния, Иисус два или три года назад должен был прийти в Аджарию, где "его не распяли бы, так как в регионе не осталось бы деревьев для изготовления креста".