Чудачество в прямом эфире: из-за матерного обращения к Путину на канале Рустави 2 начались увольнения

Выходка журналиста спровоцировала волну увольнений на телеканале / скриншот

Из-за чудачества журналиста Георгия Габунии в прямом эфире два сотрудника грузинской телекомпании Рустави 2 решили уволиться.

Отметим, высказывая мнение о политике президента РФ по отношению к Грузии, телеведущий Габуния вспомнил покойных мать и отца Путина, пожелав им "гореть в аду" и добавив, что хотел бы "насрать на их могилы".

После выкрутасов журналиста у здания телекомпании собралась акция протеста. Участники митинга требуют увольнения из Рустави-2 гендиректора и журналиста Габуния, а также возбудить уголовное дело.

При этом один из операторов канала Леван Маргвелашвили прямо на митинге бросил камеру и порвал свою пресс-карту.

Читайте также"Закончит автокатастрофой, выкидыш цветной революции": в Сети перетирают матерное обращение к Путину в прямом эфире"У меня есть семья, и я не хочу, чтобы меня оскорбляли", — сказал Маргвелашвили, пишет Sputnik Грузия.

Кроме того, стало известно, из телеканала ушел еще один сотрудник Леван Ростомаули, который работал над одним из самых рейтинговых сериалов Грузии.

К слову, руководство Рустави 2 не одобрило матерную ругань в эфире. Генеральный директор телекомпании Рустави 2 Ника Гварамия выступил с критикой в адрес нецензурной брани телеведущего Георгия Габунии, прозвучавшей в его авторской программе в адрес президента России Владимира Путина.

Директор Рустави 2 подчеркнул, что с пафосом заявления своего коллеги полностью согласен и извинятся перед Путиным грузинский телеканал не намерен. Однако, по его словам, такую самодеятельность в прямом эфире руководство телеканала считает недопустимой.

Кроме того, Ника Гварамия высказал мнение, что протесты под каналом - "это не спонтанная акция, а акция, организованная властями".

Напомним, ранее из-за матов журналиста грузинский телеканал Рустави 2 прекратил вещание.

Кроме того, президент Грузии прокомментировала матерное обращение к Путину в прямом эфире.