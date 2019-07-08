Чудачество в прямом эфире: из-за матов журналиста грузинский телеканал Рустави 2 прекратил вещание

Из-за выкрутасов журналиста телеканал приостановил вещание / скриншот

Из-за чудачества ведущего, который в прямом эфире записал матерное обращение к президенту России Владимиру Путину, в Грузии временно прекратила вещание телекомпания Рустави-2.

Отметим, высказывая мнение о политике президента РФ по отношению к Грузии, телеведущий Георгий Габуния вспомнил покойных мать и отца Путина, пожелав им "гореть в аду" и добавив, что хотел бы "насрать на их могилы".

По информации, после этих выкрутасов в прямом эфире у телеканала собралась акция протеста.

Телекомпания на своем сайте объяснила приостановление вещания тем, что МВД Грузии не смогло обеспечить безопасность журналистов, ведь в ходе акции протестующие бросали различные предметы в здание телекомпании и угрожали ворваться внутрь, говорится в заявлении.

Читайте также"Закончит автокатастрофой, выкидыш цветной революции": в Сети перетирают матерное обращение к Путину в прямом эфире"Мы пошли на этот крайний шаг, потому что у нас нет возможности работать, а журналисты находятся в опасности. Мы призываем правительство выполнить обязательства, установленные законом, и гарантировать безопасность всех сотрудников Рустави-2", - говорится в заявлении, передает Европейская правда.

Добавим, что участники митинга требуют увольнения из Рустави-2 гендиректора и журналиста Габуния, а также возбудить уголовное дело.

К слову, руководство Рустави 2 не одобрило матерную ругань в эфире. Генеральный директор телекомпании Рустави 2 Ника Гварамия выступил с критикой в адрес нецензурной брани телеведущего Георгия Габунии, прозвучавшей в его авторской программе в адрес президента России Владимира Путина.

Директор Рустави 2 подчеркнул, что с пафосом заявления своего коллеги полностью согласен и извинятся перед Путиным грузинский телеканал не намерен. Однако, по его словам, такую самодеятельность в прямом эфире руководство телеканала считает недопустимой.

Кроме того, Ника Гварамия высказал мнение, что протесты под каналом - "это не спонтанная акция, а акция, организованная властями".

Напомним, ранее президент Грузии прокомментировала матерное обращение к Путину в прямом эфире.

Также премьер Грузии не поддержал матерную ругань в адрес президента РФ Владимира Путина.