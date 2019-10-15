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Санкции против РФ: Пристайко рассказал, устал ли Запад

15 октября 2019, 07:27

Украина призвала усилить международное давление на Кремль в связи с проведением очередных так называемых "выборов" в Крыму.

Пристайко
Вадим Пристайко рассказал об отношении Европы к санкциям против России/ УНИАН

Антироссийские санкции либо сохранятся в том виде, в котором существуют сейчас, либо будут усилены. Вопрос о снятии санкций с РФ на данным момент не стоит. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко по результатам заседания Комитета Европарламента по иностранным делам в Брюсселе.

Глава украинского МИД уточнил, что санкции - это единственный механизм, который есть сейчас у международного сообщества, чтобы противостоять российской агрессии. По словам Пристайко, Украина призвала усилить международное давление на Кремль в связи с проведением очередных так называемых "выборов" в Крыму. При этом европолитики не обсуждают вопрос снятия санкций, уточнил он. И европейские министры, и евродепутаты осознают, какую опасность представляет Российская Федерация.

Читайте такжеВладелец "фабрики тролей" и друг Путина попал под санкции США"Во время встречи мы услышали важные для нас слова, санкции должны оставаться, пока Россия не выполнит свою часть соглашений. Вопрос о снятии санкций или о том, что кто-то от них устал - не обсуждаются", - цитирует Пристайко Укринформ.

Напомним, ранее представители нескольких фракций парламента Германии предложили ослабить антироссийские санкции. В свою очередь, немецкий канцлер Ангела Меркель отметила, что еще слишком рано говорить о возможной отмене санкций против России.

Россия санкции Евросоюз Крым российская агрессия Вадим Пристайко новости Украины
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