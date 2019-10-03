Британия ослабила санкции против РФ из-за Марса

Британия / Фото: Reuters

Власти Великобритании изменили положения в законе об экспортном контроле. Правки позволяют ослабить санкционное давление на Российскую Федерацию.

Согласно обнародованному документу, изменения внесли в раздел "Преступления, связанные с товарами и технологиями, входящими в Общий военный перечень Европейского союза".

Так, закон объявлял преступником каждого, кто поставлял в РФ гидразин, несимметричный диметилгидразин и метилгидразин, которые является составляющими высококипящего ракетного топлива. Данный вид топлива предназначен для использования в определенных пусковых установках.

После внесения изменений в документ в РФ можно продавать "определенные вещества, предназначенные для использования в определенных пусковых установках, запуска или заправки определенных спутников, или для проведения определенных испытаний и полетов в рамках миссии "ЭкзоМарс-2020".

Напомним, что ранее немецкий канцлер Ангела Меркель отметила прогресс в урегулировании конфликта на Донбассе, но заявила, что рано говорить о снятии санкции против России.