В России пригрозили США из-за санкций против Пригожина

Евгений Пригожин / ТАСС

Российское внешнеполитическое ведомство заступилось олигарха Евгения Пригожина. В Министерстве иностранных дел РФ пригрозили США ответным шагом.

"Под них подведены произвольно выбранные россияне, гражданка Тайваня, коммерческие организации, зарегистрированные на Сейшельских островах, в Чехии и ряде других стран, несколько воздушных и морских судов. Что заставило вашингтонских бюрократов объединить их всех в один список, какое отношение самолеты и теплоходы имеют, как утверждается, к вмешательству в американские выборы, остается неясным", - говорится в сообщении пресс-службы российского МИД.

При этом в ведомстве считают, что инициаторы ограничений уже сами в них запутались или же у них "не хватает фантазии", потому что в отношении некоторых лиц не первый раз вводят санкции.

"Тем должностным лицам, которые идут на поводу откровенных русофобов, стоит задуматься, что их действия противоречат публичными заявлениям американского руководства о стремлении к нормализации двусторонних отношений, усиливают напряженность на международной арене", - добавили в МИД.

Напомним, что министерство финансов США расширило санкционный список в отношении Российской Федерации и ее граждан.